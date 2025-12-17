Skupština Novog Sada usvojila budžet za 2026. godinu

RTS pre 1 sat
Skupština Novog Sada usvojila budžet za 2026. godinu

Skupština Grada Novog Sada usvojila je budžet za 2026. godinu, koji će iznositi 48,16 milijardi dinara. Sednica je počela u 10.30 časova, a na predloženom dnevnom redu bile su 102 tačke.

Rasprava o budžetu trajala je više od četiri sata, a za usvajanje budžeta glasala su 44 odbornika od 69 prisutnih. Odbornici opozicije nisu podržali predlog budžeta. Član Gradskog veća za finansije Dragan Marinković rekao je, obrazlažući predlog budžeta, da je budžet planiran tako da obuhvati sve pozicije bitne za funkcionisanje i razvoj grada, da kapitalne investicije čine najveći deo budžeta i da su povećana ulaganja i za zdravstvo. Gradonačelnik Novog Sada Žarko
