Poginuo muškarac u požaru u Beogradu, tri saobraćajne nesreće

Beta pre 20 minuta

Protekle noći u Beogradu izbio je požar u kome je poginula jedna osoba a dogodile su se i tri saobraćajne nesreće, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Požar je izbio u Rajkovoj ulici u magacinu, a poginuo je 34-godišnji muškarac.

Tokom noći lekarske ekipe Hitne pomoći su intervenisale 128 puta, od čega je 20 intervencija bilo na javnim mestima.

Za savet lekara telefonom najčešće su se javljali astmatičari.

(Beta, 18.12.2025)

