Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Beta pre 20 minuta

U Srbiji će danas ujutro biti mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus četiri stepena do četiri stepena, a najviša od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla.

U Beogradu će u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu. Sredinom dana i posle podne će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša oko 13 stepeni. U toku noći očekuje se lokalno stvaranje magle.

(Beta, 18.12.2025)

Povezane vesti »

Nakon jutarnje magle u većem delu zemlje sunčano

Nakon jutarnje magle u većem delu zemlje sunčano

Glas Zaječara pre 14 minuta
Vreme danas: Ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Vreme danas: Ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Nedeljnik pre 1 sat
Sunčan dan posle maglovitog jutra

Sunčan dan posle maglovitog jutra

Vesti online pre 35 minuta
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Radio sto plus pre 19 minuta
Maglovita jutra i sunčani dani: Vreme u Srbiji 18. decembra

Maglovita jutra i sunčani dani: Vreme u Srbiji 18. decembra

Glas juga pre 54 minuta
Magla i zagađenje ujutru, tokom dana sunce i toplije

Magla i zagađenje ujutru, tokom dana sunce i toplije

N1 Info pre 2 sata
Ujutru oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano: Temperatura do 14 stepeni

Ujutru oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano: Temperatura do 14 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Inner Sense - all night long u klubu Tunnel

Inner Sense - all night long u klubu Tunnel

RTV pre 5 minuta
Nakon jutarnje magle u većem delu zemlje sunčano

Nakon jutarnje magle u većem delu zemlje sunčano

Glas Zaječara pre 14 minuta
OSTAĆE UPAMĆENO: Ovih 40 odbornika, vaših komšija, je glasalo za poskupljenje vode u Zrenjaninu od 339%! Voda je skuplja za…

OSTAĆE UPAMĆENO: Ovih 40 odbornika, vaših komšija, je glasalo za poskupljenje vode u Zrenjaninu od 339%! Voda je skuplja za 339%!

Volim Zrenjanin pre 14 minuta
Veterničani vas pozivaju na Humanitarni zimski bazar u nedelju

Veterničani vas pozivaju na Humanitarni zimski bazar u nedelju

Moj Novi Sad pre 15 minuta
Pojedine ulice u Novom Sadu bez vode

Pojedine ulice u Novom Sadu bez vode

Radio 021 pre 0 minuta