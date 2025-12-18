Fizičar dokazao: Deda Mraz može u toku 24 sata da obiđe svu decu i podeli im poklone

Deda Mraz bi morao da poseti 2.708 domova svake sekunde kako bi isporučio poklone u 234 miliona domaćinstava.

Ukupna razdaljina za putovanje bi bila oko 82 miliona kilometara, a sanke bi težile više od 200.000 tona. Deda Mraz može u toku samo jednog dana da obiđe svu hrišćansku decu i podeli im paketiće, kako se to navodi u pričama i filmovima, saopštio je dortmundski fizičar Metin Tolan, pozivajući se na principe kvantne fizike. Tolan u svojoj knjizi "Tiha noć, sveta noć" navodi da bi Deda Mraz morao da obavi 2.708 poseta u sekundi, da bi tokom 24 sata dostavio paketiće u