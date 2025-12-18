Fizičar dokazao: Deda Mraz može u toku 24 sata da obiđe svu decu i podeli im poklone

Blic pre 8 sati
Fizičar dokazao: Deda Mraz može u toku 24 sata da obiđe svu decu i podeli im poklone

Deda Mraz bi morao da poseti 2.708 domova svake sekunde kako bi isporučio poklone u 234 miliona domaćinstava.

Ukupna razdaljina za putovanje bi bila oko 82 miliona kilometara, a sanke bi težile više od 200.000 tona. Deda Mraz može u toku samo jednog dana da obiđe svu hrišćansku decu i podeli im paketiće, kako se to navodi u pričama i filmovima, saopštio je dortmundski fizičar Metin Tolan, pozivajući se na principe kvantne fizike. Tolan u svojoj knjizi "Tiha noć, sveta noć" navodi da bi Deda Mraz morao da obavi 2.708 poseta u sekundi, da bi tokom 24 sata dostavio paketiće u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Fizičar analizirao kako je moguće da Deda Mraz u jednoj noći poseti svu decu na svetu

Fizičar analizirao kako je moguće da Deda Mraz u jednoj noći poseti svu decu na svetu

Radio 021 pre 38 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Fizičar analizirao kako je moguće da Deda Mraz u jednoj noći poseti svu decu na svetu

Fizičar analizirao kako je moguće da Deda Mraz u jednoj noći poseti svu decu na svetu

Radio 021 pre 38 minuta
Dodela Oskara će od 2029. biti emitovana na Jutjubu

Dodela Oskara će od 2029. biti emitovana na Jutjubu

Radio 021 pre 38 minuta
Bivša Đokovićeva snajka živi život na visokoj nozi Đole je hteo da se oženi njome, a ona ga je ostavila: Ovako danas izgleda…

Bivša Đokovićeva snajka živi život na visokoj nozi Đole je hteo da se oženi njome, a ona ga je ostavila: Ovako danas izgleda prelepa Tijana

Blic pre 38 minuta
"Kakva si ti folirantkinja" Jovanu Jeremić napali na mrežama zbog "lažnih suza", snimkom napravila haos (foto)

"Kakva si ti folirantkinja" Jovanu Jeremić napali na mrežama zbog "lažnih suza", snimkom napravila haos (foto)

Blic pre 18 minuta
Neverovatno, ali istinito! Bračni par osvojio milion evra na lutriji - po drugi put

Neverovatno, ali istinito! Bračni par osvojio milion evra na lutriji - po drugi put

Blic pre 8 minuta