Gde danas nema struje i vode u Beogradu? Elektrodistribucija objavila spisak, a evo da li će negde biti hladni radijatori

Planirani prekidi struje u Beogradu za 18. decembar uključuju deo opštine Stari grad od 9 do 11 sati Građanima se savetuje da isključe osetljive uređaje radi zaštite od strujnih udara Elektrodistribucija Srbije za danas, 18. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Proverite da li je vaša ulica na spisku. Isključenja struje obuhvatiće danas delove beogradske opštine Stari grad, a struje neće biti, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od 9 a najkasnije do 11 sati. OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje