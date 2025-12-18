Prazna stolica Srbije u Briselu: Odluka Beograda da nema predstavnika na Samitu EU - Zapadni Balkan izazvala burne reakcije, najglasniji Orban i Fico

Blic
Prazna stolica Srbije u Briselu: Odluka Beograda da nema predstavnika na Samitu EU - Zapadni Balkan izazvala burne reakcije…

Beograd je naglasio da time štiti svoje interese i da ne prihvata pritisak EU Premijeri Mađarske i Slovačke dali su podršku Srbiji Prvi put u 14 godina, Srbija nije prisustvovala Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Briselu.

Beograd je objasnio da time štiti svoje interese, i za to je dobio žestoku podršku zvaničnika članica EU Slovačke i Mađarske, Roberta Fica i Viktora Orbana. Analitičari su podeljeni oko ovog poteza, pa jedni smatraju da je sa razlogom, a drugi podsećaju na izreku "kada niste za stolom onda ste tema za stolom". Zoran Milivojević, karijerni diplomata, rekao da je neodlazak Srbije na Samit poruka da Srbija ne prihvata pritiske i da nema nameru da odustane od svojih
Nemački mediji: Uvređeni Vučić gura Srbiju od Evropske unije

Latinović: Odsustvo Srbije sa samita u Briselu potvrda utiska da se sve više udaljava od EU

Aleksić za FoNet: Bojkotom samita EU – Zapadni Balkan ostvaruje se ideja o ,,crnoj rupi na persijskom tepihu"

Aleksić: „Izostanak sa samita u Briselu gura Srbiju u međunarodnu izolaciju"

Damjanović i Obrknežev za Euronews Srbija: Zašto je Beograd bojkotovao samit u Briselu i kakva je atmosfera u zemlji?

Odlaže se otvaranje klastera 3 – Politička opomena EU Srbiji ili realni zastoji u reformama?

EU podržava evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, ali traži dela

Konačno smo ušli u EU

Roditelji ogorčeni: Direktor Jovine nezakonito oduzeo odmor profesorima

Kreni-Promeni podneo prijave: Godinama zloupotrebljavali budžet namenjen brizi o napuštenim životinjama

Pobuna u Gimnaziji Sremac: Roditelji, đaci i sindikat traže smenu direktorke

Postoje nagoveštaji da bi đaci Pete gimnazije mogli da se vrate u svoju zgradu

