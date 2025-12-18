Samo trake preko grudi Marijana Mateus (54) u bombastičnom izdanju, Zdravko Čolić pravi gospodin: Na događaju i moćnik koji ljubi lepoticu, ćerku poznatog reditelja i sestru ove pevačice

Bojan Karić, u braku sa Mašom Nikolić Tamara Kalinić zablistala je u crnoj haljini sa mašnom u predelu grudnog koša Poznati, okupili su se na promociji naselja "The Dorcol residence".

Žurka je napravljena na parceli gde će nići stambeni kompleks. Na događaju su se pojavile mnoge javne ličnosti. Marijana Mateus (54) došla je u ekstravagantnom izdanju. Obukla je haljinu pripijenu uz telo, a preko njenih grudi bili su samo tračice. Na promociju došao je i Bojan Karić. Bojan Karić u braku se sa Mašom, nekada Nikolić. Venčali su se 2007. godine i zajedno imaju blizance Teodora i Taru. Maša takođe potiče iz poznate porodice, njen otac je čuveni