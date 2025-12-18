Dve saobraćajne nesreće u prethodna 24 sata: Povređeno dvoje dece

Danas pre 11 sati  |  Beta
– U prethodna 24 časa u Srbiji su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena deca pešaci na pešačkom prelazu, saopštilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pešačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak. Oba deteta zadobila su lake telesne povrede. Uprava saobraćajne policije apelovala je na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, pre svega u zonama pešačkih prelaza i zonama škola. „Apelujemo na pešake
