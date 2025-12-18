Evro sutra 117,37 dinara

Danas pre 9 sati  |  Beta
Evro sutra 117,37 dinara

– Dinar će sutra promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,3712 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas je zvanični srednji kurs 117,3740 dinara za evro. Dinar će sutra prema evru vredeti 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
