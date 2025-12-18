Otkud jezero u Dolini smrti posle mnogo hiljada godina

U okviru pustinje Mohave nalazi se i Dolina smrti, koja je poznata po ekstremnim vrućinama.

Poslednjih nekoliko nedelja, umesto po visokim vrednostima temperatura, koje su među najvišim na svetu, to područje je poplavljeno. Dolina smrti poznata je po velikoj količini vode koja se akumulirala usled obilnih kiša. Obilne i dugotrajne padavine dovele su do neverovatnog fenomena – ponovnog formiranja drevnog jezera u jednom od najsuvljih mesta na svetu. Dolina smrti nalazi se jugoistočno od planinskog masiva Sijera Nevada, u Velikom basenu, i najniža je tačka