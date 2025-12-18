Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima, upozorava nova studija

Nova studija upozorava da mnogi ljudi mogu imati genetski poremećaj koji dovodi do povišenog holesterola, a da toga uopšte nisu svesni.

Familijarna hiperholesterolemija često prolazi nezapaženo kroz više generacija, čime obolele izlaže znatno povećanom riziku od srčanog i moždanog udara. Ovo stanje pogađa 1 od 200–250 ljudi širom sveta, uzrokujući visok nivo holesterola lipoproteina niske gustine (LDL) od rođenja. To je „loš“ holesterol koji pokreće nakupljanje plaka u vašim arterijama. Pa ipak, kažu naučnici, standardno testiranje ga često ne otkrije, piše Science Focus. Da bi saznali koliko