Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima, upozorava nova studija

Danas pre 2 sata  |  Danas online
Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima, upozorava nova studija

Nova studija upozorava da mnogi ljudi mogu imati genetski poremećaj koji dovodi do povišenog holesterola, a da toga uopšte nisu svesni.

Familijarna hiperholesterolemija često prolazi nezapaženo kroz više generacija, čime obolele izlaže znatno povećanom riziku od srčanog i moždanog udara. Ovo stanje pogađa 1 od 200–250 ljudi širom sveta, uzrokujući visok nivo holesterola lipoproteina niske gustine (LDL) od rođenja. To je „loš“ holesterol koji pokreće nakupljanje plaka u vašim arterijama. Pa ipak, kažu naučnici, standardno testiranje ga često ne otkrije, piše Science Focus. Da bi saznali koliko
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nova studija: Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima

Nova studija: Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima

N1 Info pre 44 minuta
Povezane vesti »

Zdravlje, najnovije vesti »

Nova studija: Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima

Nova studija: Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima

N1 Info pre 44 minuta
Šta nedelju dana konzumiranja alkohola čini telu?

Šta nedelju dana konzumiranja alkohola čini telu?

N1 Info pre 20 minuta
Doktorka kaže da ovaj simptom otkriva da li imate kovid ili grip

Doktorka kaže da ovaj simptom otkriva da li imate kovid ili grip

Nova pre 2 sata
Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima, upozorava nova studija

Većina ljudi sa naslednim visokim holesterolom ne zna da ga ima, upozorava nova studija

Danas pre 2 sata
Jedna jutarnja navika može da povisi holesterol, a da toga niste ni svesni: Mnogi to rade

Jedna jutarnja navika može da povisi holesterol, a da toga niste ni svesni: Mnogi to rade

B92 pre 1 sat