Vlada Hrvatske osnovala komisiju za vraćanje školskog broda Jadran od Crne Gore

Danas pre 6 minuta  |  RTS
Vlada Hrvatske formirala je komisiju za vraćanje školskog broda „Jadran“ i druge vojne imovine iz Crne Gore, što je jedan od razloga zbog kojih Hrvatska u pregovorima o pristupanju Crnoj Gori uskraćuje saglasnost za zatvaranje poglavlja o spoljnoj politici.

U saopštenju vlade se navodi da je obostrano dogovoreno razmatranje ovog pitanja na nivou stručnih komisija, jer je pitanje sukcesije vojne imovine bivše JNA, a posebno vraćanja školskog broda „Jadran“, jedno od otvorenih pitanja između dve države, prenosi Hina. „Hrvatska podstiče aktivan i otvoren dijalog sa Crnom Gorom radi rešavanja otvorenih pitanja u duhu međusobnog uvažavanja, dobrosusedskih odnosa i na osnovu važećeg međunarodnog prava“, rekao je na
Crna GoraHrvatskaJNA

