Iseljeno 400 migranata iz napuštene škole: Akcija španske policije u Badaloni

Kurir pre 25 minuta  |  Beta
Iseljeno 400 migranata iz napuštene škole: Akcija španske policije u Badaloni

Policija na severoistoku Španije iselila je napuštenu školsku zgradu u kojoj je živelo oko 400 migranata bez dokumenata.

Sud je procenio da je zgrada u Badaloni, radničkom gradu u blizini Barselone, nebezbedna, te da se iseljenim ljudima obezbedi pristup socijalnoj pomoći, dok nije izrečena nikakva mera za pronalaženje novog smeštaja za te migrante. Akcija je uglavnom prošla mirno, ali je policija ipak privela 18 ljudi zbog sumnje da borave u Španiji bez dozvole. Iseljeni migranti dolaze uglavnom iz Senegala i Gambije, a oni su se uselili u napuštenu školsku zgradu 2023. godine, a
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Policija iselila 400 migranata iz napuštene škole u Španiji

Policija iselila 400 migranata iz napuštene škole u Španiji

N1 Info pre 11 sati
Španija: Policija iselila 400 migranata iz napuštene škole

Španija: Policija iselila 400 migranata iz napuštene škole

Novi magazin pre 11 sati
Hitno se prizemljili oglasio se crveni alarm: Avion kompanije Jet2 na letu iz Londona za Španiju preusmeren u Portugaliju

Hitno se prizemljili oglasio se crveni alarm: Avion kompanije Jet2 na letu iz Londona za Španiju preusmeren u Portugaliju

Večernje novosti pre 10 sati
Španija: Policija iselila 400 migranata iz napuštene škole

Španija: Policija iselila 400 migranata iz napuštene škole

Serbian News Media pre 11 sati
"Mogu zastave, ali može i da se zviždi Izraelu": Još jedan šamar Pesmi Evrovizije, nacionalna televizija brutalno jasna

"Mogu zastave, ali može i da se zviždi Izraelu": Još jedan šamar Pesmi Evrovizije, nacionalna televizija brutalno jasna

Mondo pre 13 sati
Evrovizija 2026: Mogu palestinske zastave, može i da se zviždi Izraelu

Evrovizija 2026: Mogu palestinske zastave, može i da se zviždi Izraelu

Južne vesti pre 14 sati
Evrovizija 2026: Mogu palestinske zastave, može i da se zviždi Izraelu

Evrovizija 2026: Mogu palestinske zastave, može i da se zviždi Izraelu

NIN pre 14 sati

Ključne reči

BarselonaŠpanijaMIGRANTI

Svet, najnovije vesti »

Iseljeno 400 migranata iz napuštene škole: Akcija španske policije u Badaloni

Iseljeno 400 migranata iz napuštene škole: Akcija španske policije u Badaloni

Kurir pre 25 minuta
Tramp se obratio naciji: Kritikovao Bajdena, hvalio svoj ekonomski uspeh! Nije objavio rat Venecueli!

Tramp se obratio naciji: Kritikovao Bajdena, hvalio svoj ekonomski uspeh! Nije objavio rat Venecueli!

Kurir pre 40 minuta
Tramp proširuje zabranu putovanja: Još zemalja na spisku, među njima i osobe sa dokumentima Palestinske uprave

Tramp proširuje zabranu putovanja: Još zemalja na spisku, među njima i osobe sa dokumentima Palestinske uprave

Kurir pre 1 sat
Spremni za let na Mesec i Mars: NASA dobila novog šefa, Senat potvrdio izbor

Spremni za let na Mesec i Mars: NASA dobila novog šefa, Senat potvrdio izbor

Kurir pre 2 sata
Velika Britanija se vraća u Erazmus plus program: Sklopljen sporazum sa EU

Velika Britanija se vraća u Erazmus plus program: Sklopljen sporazum sa EU

Kurir pre 2 sata