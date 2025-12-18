Iseljeno 400 migranata iz napuštene škole: Akcija španske policije u Badaloni

Policija na severoistoku Španije iselila je napuštenu školsku zgradu u kojoj je živelo oko 400 migranata bez dokumenata.

Sud je procenio da je zgrada u Badaloni, radničkom gradu u blizini Barselone, nebezbedna, te da se iseljenim ljudima obezbedi pristup socijalnoj pomoći, dok nije izrečena nikakva mera za pronalaženje novog smeštaja za te migrante. Akcija je uglavnom prošla mirno, ali je policija ipak privela 18 ljudi zbog sumnje da borave u Španiji bez dozvole. Iseljeni migranti dolaze uglavnom iz Senegala i Gambije, a oni su se uselili u napuštenu školsku zgradu 2023. godine, a