"Kodi Miler-Mekintajer je uvek tu za mene" Stefan Miljenović hvalio saigrača pred susret sa Virtusom: "Od prvog dana..."

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.45 u Beogradskoj Areni igraju meč 17. kola Evrolige protiv Virtusa.

Crveno-beli ne nalaze se u dobroj formi, poraženi su od Barselone, Partizana i Hapoela, ali Stefan Miljenović ne gubi veru u dobar rezultat protiv Italijana, već ističe kako je spreman da zaigra koliko god prilike dobije. - Uvek se nadam da ću igrati. Treniram, spreman sam, sve je na treneru - rekao je on, pa otkrio šta smatra da će biti ključ protiv Virtusa: - Naša komunikacija i agresivnost u odbrani. Virtus je ekipa koja igra dosta 'off screen', biće na nama da