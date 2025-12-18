Tramp se obratio naciji: Kritikovao Bajdena, hvalio svoj ekonomski uspeh! Nije objavio rat Venecueli!

Kurir pre 40 minuta  |  CNN/Agencije
Tramp se obratio naciji: Kritikovao Bajdena, hvalio svoj ekonomski uspeh! Nije objavio rat Venecueli!

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se jutros naciji u 03:00 po srednjeevropskom vremenu u govoru uživo iz Bele kuće.

Govor je započeo okrivljavajući svog prethodnika Džozefa Bajdena za stanje u zemlji kada je stupio na dužnost i naveo je niz zamerki iz Bajdenove ere, uključujući „otvorene“ granice, loše trgovinske sporazume i „bolesnu i korumpiranu“ saveznu vladu. Predsednik Donald Tramp je otvorio obraćanje naciji u sredu hvaleći napore svoje administracije da zaustavi tok ilegalnih migracija, kritikujući svog prethodnika, bivšeg predsednika Džoa Bajdena, zbog načina na
Tramp proširuje zabranu putovanja: Još zemalja na spisku, među njima i osobe sa dokumentima Palestinske uprave

Kurir pre 1 sat
Politika pre 3 sata
Blic pre 3 sata
Kurir pre 4 sati
Alo pre 4 sati
Politika pre 3 sata
Danas pre 5 sati

Kurir pre 25 minuta
Kurir pre 40 minuta
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 2 sata
Kurir pre 2 sata