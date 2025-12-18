Tramp se obratio naciji: Kritikovao Bajdena, hvalio svoj ekonomski uspeh! Nije objavio rat Venecueli!

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se jutros naciji u 03:00 po srednjeevropskom vremenu u govoru uživo iz Bele kuće.

Govor je započeo okrivljavajući svog prethodnika Džozefa Bajdena za stanje u zemlji kada je stupio na dužnost i naveo je niz zamerki iz Bajdenove ere, uključujući „otvorene“ granice, loše trgovinske sporazume i „bolesnu i korumpiranu“ saveznu vladu. Predsednik Donald Tramp je otvorio obraćanje naciji u sredu hvaleći napore svoje administracije da zaustavi tok ilegalnih migracija, kritikujući svog prethodnika, bivšeg predsednika Džoa Bajdena, zbog načina na