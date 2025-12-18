Više od milijardu dinara za kapitalne projekte: Usvojen budžet Grada Loznice za 2026. godinu

U budžetu Grada Loznice za 2026. godinu planirani su prihodi u iznosu od 4,178 milijardi, a uz očekivana preneta sredstva iz ove godine, za narednu je opredeljeno ukupno 4,764 milijarde dinara, izvestila je Danijela Mirković, načelnica Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju, na današnjoj sednici na kojoj su odbornici usvojili budžet. - Najveće učešće u strukturi prihoda ima porez na zarade gde je planirano 1,899 milijardi dinara, porez na prihod od