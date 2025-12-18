Prijatelji iz detinjstva se obogatili preko noći – pronašli dijamant

Jednog nedavnog zimskog jutra u Pani, regionu poznatom po masovnoj potrazi zadijamanntima u centralnoj Indiji, dva prijatelja iz detinjstva otkrila su nešto za šta misle da bi moglo zauvek da im promeni živote.

Satiš Hatik i Sadžid Muhamed naišli su na veliki, blistavi kamen na parceli koju su zakupili samo nekoliko nedelja ranije. Kada su odneli kamen gradskom procenitelju, saznali su da su pronašli dijamant od 15,34 karata - jednu od najfinijih vrsta prirodnih dijamanata. "Procenjena tržišna cena kamena je između pet do šest miliona rupija [55.000 - 66.000 dolara] i uskoro će biti ponuđen na aukciji", rekao je Anupam Sing, procenitelj dijamanata, za BBC Hindi. Vlada