„Nastavak prakse da se Ustavni sud drži pod kontrolom“: Nove sudije potpisnici peticije podrške SNS, među njima bivša ministarka

Bivša ministarka pravde Maja Popović i dvojica profesora i potpisnika peticije podrške vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) Mihajlo Rabrenović i Milan Rapajić - nove sudije Ustavnog suda Srbije.

Spisak novih imena u sudu koji je vrhovni autoritet kod tumačenja i zaštite Ustava, najvišeg pravnog akta zemlje, kompletiraju još dvojica profesora prava u Beogradu i Novom Sadu – Dobrosav Milovanović i Bojan Tubić. Oni će u narednih devet godina odlučivati da li su zakoni i odluke u skladu sa Ustavom. Jasno je šta se dešava – nastavak prakse da se ta institucija drži pod kontrolom, smatra Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Union. „I