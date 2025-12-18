Tužilaštvo istražuje i ugovor sa firmom Trampovog zeta

Radar pre 7 sati  |  Nataša Latković
Tužilaštvo istražuje i ugovor sa firmom Trampovog zeta

Odustajanje Džareda Kušnera od luksuznog kompleksa u Beogradu ne znači i kraj istrage. Pored optužnog predloga protiv Nikole Selakovića, TOK prikuplja dokaze i za sporni ugovor, koji je potpisao Goran Vesić, a mnoge njegove detalje je Siniša Mali dogovarao sa Ričardom Grenelom

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ( JTOK) podiglo je optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još tri osobe zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra sa kompleksa Generalštab. To, međutim, nije jedina istraga koja se vodi u ovom slučaju. Radar, naime, saznaje da su u toku dokazne radnje i zbog ugovora koji su sklopljeni sa firmom Atlantic Incubation Partners LLC, iza
