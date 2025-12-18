Skupština završila rad za danas, nastavak sednice u utorak u 10 sati

RTV pre 10 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Skupština Srbije završila je oko 18 časova rad, a objedinjenu raspravu o svim tačkama dnevnog reda nastaviće u utorak, 23. decembra u 10 sati.

Poslanici su danas glasali o prve dve tačke dnevnog reda od ukupno 17, a sledeće sedmice će nastaviti raspravu od 3. do 17. tačke. Skupština je danas izabrala pet sudija Ustavnog suda na predlog predsednika Republike i utvrdila listu kandidata sudija Ustavnog suda koje imenuje predsednik. Poslanici će u utorak raspravljati o Predlogu zaključka povodom izveštaja EK o Srbiji za 2025. godine, o kadrovskim rešenjima koja se tiču Narodne skupštine, o izveštaju Komisije
