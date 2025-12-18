Vučić se sastaje sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 17. do 19. decembra, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Ceremonija svečanog dočeka ispred "Palate Srbija" održaće se u 10 sati, nakon čega sledi tet-a-tet sastanak predsednika Vučića i predsednika Gruzije. U 10.45 održaće se plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Gruzije predvođen predsednikom Vučićem i Kavelašvilijem. Kako se navodi izjave za medije dvojice predsednika predviđene su u 11.45 sati.