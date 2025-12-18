Ivanović: Da bismo pobedili Zvezdu moraćemo bolje

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Ivanović: Da bismo pobedili Zvezdu moraćemo bolje

Posle pobede nad Partizanom Virtus igra još jednu utakmicu u Beogradu.

Gostuje Crvenoj zvezdi o kojoj trener velikana iz Bolonje Duško Ivanović govori biranim rečima. Smatra iskusni trener da će protiv crveno-belih njegova ekipa morati da odigra mnogo bolje nego protiv Partizana. – Da bismo pobedili Crvenu zvezdu, moraćemo da igramo još bolje nego juče. Sutra ćemo se suočiti sa potpuno drugačijom ekipom u odnosu na onu protiv koje smo igrali juče. Posle promene na klupi igraju zaista dobro. Već su imali dobar tim, a sada igraju sa
