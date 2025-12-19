Dogovor lidera EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, plan o korišćenju ruske imovine propao

Beta pre 36 minuta

Lideri Evropske unije (EU) su se složili da Ukrajini omoguće ogroman beskamatni zajam kako bi pokrila svoje vojne i ekonomske potrebe u naredne dve godine, ali nisu uspeli da premosti razlike i donesu odluku o korišćenju zamrznute ruske imovine za prikupljanje sredstava.

Plan je bio da se iskoristi deo od 210 milijardi evra (246 milijardi dolara) ruske imovine koja je zamrznuta u Evropi, uglavnom u Belgiji.

Lideri EU su radili do kasno u četvrtak uveče kako bi uverili Belgiju da će je zaštititi od bilo kakve ruske odmazde ako podrži plan „kredita za reparacije“, ali su se nakon više od jednog dana razgovora na samitu u Briselu odlučili za drugačiji zajam.

"Imamo dogovor. Odluka o pružanju 90 milijardi evra (106 milijardi dolara) podrške Ukrajini za 2026-2027. godinu je odobrena. Obavezali smo se, ispunili smo", objavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta na društvenim mrežama.

Nisu sve zemlje pristale na paket kredita. Mađarska, Slovačka i Češka su se protivile, ali je postignut dogovor u kojem nisu blokirale paket i obećana im je zaštita od bilo kakvih finansijskih posledica.

Mađarski premijer Viktor Orban, koji je najbliži saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina u Evropi i sebe opisuje kao mirotvorca, rekao je: "Ne bih voleo Evropsku uniju u ratu".

"Davanje novca znači rat", rekao je Orban, koji je i za odbijeni plan o korišćenju zamrznute ruske rekao da je "ćorsokak".

Francuski predsednik Emanuel Makron ocenio je da je sporazum veliki napredak, rekavši da je zaduživanje na tržištu kapitala "bio najrealniji i najpraktičniji način" za finansiranje Ukrajine i njenih ratnih napora.

Nemački kancelar Fridrih Merc takođe je pozdravio odluku.

"Finansijski paket za Ukrajinu je finalizovan", naveo je Merc u saopštenju, ističući da je "Ukrajini odobren zajam sa nultom kamatom".

"Ova sredstva su dovoljna da pokriju vojne i budžetske potrebe Ukrajine za naredne dve godine", dodao je Merc.

On je rekao i da će zamrznuta sredstva ostati blokirana dok Rusija ne plati ratnu odštetu Ukrajini.

Nakon skoro četiri godine rata, Međunarodni monetarni fond procenjuje da će Ukrajini biti potrebno 137 milijardi evra (161 milijarda dolara) u 2026. i 2027. godini.

Vlada u Kijevu je na ivici bankrota i potreban joj je novac do proleća.

Zelenski zahvalio liderima EU: Zajedno branimo budućnost našeg kontinenta

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost liderima Evropske unije (EU) na odluci da Ukrajini odobre zajam od 90 milijardi evra. "Zajedno branimo budućnost našeg kontinenta", napisao je Zelenski na mreži X. Zelenski, koji se zalagao za korišćenje zamrznute ruske imovine za finansiranje ukrajinske odbrane, rekao je da je važno da ona "ostane zamrznuta".

