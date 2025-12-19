Kompanija Tramp Medija se spaja s firmom za nuklearnu fuziju za proizvodnju struje za AI

Beta pre 49 minuta

Matična kompanija platforme "Truth Social" predsednika SAD Donalda Trampa spaja se sa kompanijom za proizvodnju struje centralama na nuklearnu fuziju, što je neobično uparivanje Trampovog imena sa futurističkim poduhvatom čiste energije koji ima za cilj da pokrene sledeći talas veštačke inteligencije (AI).

Tramp Medija i Tehnolodži objavili su spajanje sa TAE Tehnolodžis u dogovoru koji je u potpunosti zasnovan na akcijama, a za koji su kompanije u četvrtak saopštile da je vredan više od šest milijardi dolara.

Udružena kompanija kaže da planira da nađe lokaciju i počne izgradnju sledeće godine "prve fuzione elektrane na svetu", sa ciljem da obezbedi električnu energiju potrebnu za veštačku inteligenciju.

Nuklearna fuzija se smatra obećavajućim rešenjem za klimatske promene izazvane sagorevanjem fosilnih goriva, ali je daleko od današnjih čistih tehnologija poput vetra i sunca. Biće potrebna ogromna ulaganja, kao i regulacija da bi napredovala, što vezu s Trampom prikazuje kao veliki sukob interesa, rekao je Ričard Pejnter, bivši advokat za etiku Bele kuće u administraciji Džordža V. Buša.

"On uskače u tu industriju baš kao što je uskočio u kriptovalute pre nekoliko godina", rekao je Pejnter. "Baš kao što će se vlada Sjedinjenih Država potpuno umešati u to. I toliko je očigledno da postoji ogroman sukob interesa".

Devin Nunjes, republikanski kongresmen koji je podneo ostavku 2021. godine da bi postao izvršni direktor kompanije Tramp Medija, biće ko-izvršni direktor nove kompanije zajedno sa izvršnim direktorom TAE, Mihlom Binderbauerom.

Akcije Tramp Medija i Tehnolodžija, matične kompanije "Trut Sošala", pale su za 70% ove godine, ali su skočile za 34% u popodnevnom trgovanju u četvrtak.

Uz podršku Gugla i drugih investitora, TAE je privatna kompanija, a spajanje sa Tramp Medijom stvorilo bi jednu od prvih javno trgovanih kompanija za nuklearnu fuziju.

"Pravimo veliki korak napred ka revolucionarnoj tehnologiji koja će učvrstiti američku globalnu energetsku dominaciju generacijama", rekao je Nunjes.

TAE se fokusira na nuklearnu fuziju, tehnologiju koja kombinuje dva laka atomska jezgra da bi formirala jedno teže. Oslobađa ogromnu količinu energije, proces koji se odvija u Suncu i drugim zvezdama.

Akcionari kompanija TAE i Trump Media će posedovati približno po 50% udružene kompanije.

Tramp je ubedljivo najveći akcionar u Trump Media, posedujući 41% svih akcija u opticaju.

Ova objava je stigla istog dana kada su federalni regulatori izdali naredbu koja će omogućiti tehnološkim kompanijama da efikasno direktno priključe ogromne centre podataka na elektrane što je deo napora Trampove administracije da pomogne SAD da predvode svet u veštačkoj inteligenciji i ožive domaću proizvodnju.

Jedan rukovodilac u tehnološkoj kompaniji koji je savetovao Nunjesov tim i TAE o spajanju tokom proteklih nekoliko nedelja rekao je u intervjuu da sporazum donosi likvidnost i pristup kapitalu industriji u razvoju.

"Potreban im je taj stalni kapital jer će profitabilnost doći tek kasnije, u budućnosti", rekao je izvršni direktor Danijel Njuman iz tehnološke analitičke firme Futurum Group.

"To se sasvim poklapa sa Trampovim principima 'Amerika na prvom mestu' ", dodao je on.

U oktobru je Ministarstvo energetike SAD objavilo "mapu puta" za tehnologiju fuzije, sa ciljem da "industrija privatnog sektora fuzije u SAD napreduje ka zrelosti u najkraćem roku". Brojne tehnološke kompanije, uključujući Gugl, Majkrosoft i izvršnog direktora OpenAI-ja, Sema Altmana, pokazale su interesovanje za tehnologiju fuzije kao način napajanja energetski zahtevnih centara podataka potrebnih za izgradnju i pokretanje njihovih centara veštačke inteligencije.

Endru Holand, glavni izvršni direktor Udruženja industrije fuzije, rekao je u četvrtak da novi izvor finansiranja i stvaranje javno trgovane kompanije za nuklearnu fuziju "mogu biti samo pozitivni" jer svaki tehnološki proboj zahteva vreme i resurse.

To omogućava TAE-u da krene napred i izgradi svoj pilot-pogon na lokaciji koja tek treba da bude objavljena, što je brže moguće, dodao je on.

Fuzija je može da zadovolji ogromne energetske potrebe veštačke inteligencije, rekao je Holand. Rekao je da je to zato što je fuzija čista, bezbedna, održiva energija koja će, kada se komercijalizuje, moći da se podešava srazmerno potrebama.

Pre ovog sporazuma, privatne kompanije za fuziju koje se bore da prvi put učine fuziju komercijalno održivom prikupile su 10 milijardi dolara širom sveta, rekao je Holand. Velika većina prikupljanja sredstava i razvoja dešava se u Sjedinjenim Državama.

Holand je rekao da je Trampova administracija saopštila da snažno podržava fuziju, ali da još nije dala finansijsku podršku.

U anketama udruženja u toj industriji, kompanije kažu da očekuju da će videti fuzijsku energiju u električnoj mreži 2030-ih, pri čemu većina kaže da to očekuje u prvoj polovini 2030-ih, rekao je Holand.

(Beta, 19.12.2025)