Laseri zamenili četkice u prvoj restauraciji drevnog rimskog spomenika novom tehnologijom

Visoko iznad krovova u srcu Rima, restauratori laserskim zracima čiste mermerni stub na trgu ispred kancelarije premijera, uklanjajući slojeve prašine i prljavštine koji su decenijama prekrivali rimski spomenik.

Stub visok 47 metara, izgrađen između 180. i 193. godine Nove ere, ima reljef koji se spiralno uzdiže i prikazuje bitke jednog od najpoznatijih rimskih careva, Marka Aurelija. Tokom poslednje restauracije stuba, 1980-ih, restauratori su koristili fine četkice da bi uklonili prljavštinu.

"Laser nam daje odličan rezultat", rekla je Marta Baumgartner, direktorka restauratorskih radova. "Radi brže i pre svega ne oštećuje materijal, mermer".

Drevni umetnici nisu krili krvave detalje rata: kako se reljef uvija naviše, prikazuje vojnike kako žene sa decom odvlače vukući ih za kosu, obezglavljeni neprijatelji leže na zemlji, konji se propinju u žaru bitke, a ratni zarobljenici vezanih vratova izgledaju prestravljeno.

Pored debija sa kratkoimpulsnim laserima, grupa od 18 restauratora koristi hemijske folije, sunđere i smolu kako bi obrisali prljavštinu iz smoga i popunili rupe nastale smrzavanjem vode zimi i širenjem leda. Spomenik je takođe pretrpeo eroziju koja je izbrisala lica nekih graviranih figura.

Stvaranje vertikalnog gradilišta na 16 spratova skela oko delikatnog stuba izvajanog pre dva milenijuma, bio je izazov.

Široke, kvadratne platforme skela oko njega pružaju restauratorima prostor potreban za udoban rad. Mogu da se povuku unazad i pogledaju figure koje postepeno postaju sve veće uz stub što ih čini vidljivijim sa zemlje.

"To je bio način da se osoba koja ga je gledala, natera da pročita priču", rekao je Valentin Nitu, restaurator koji radi na projektu. "Zaista uvlači gledaoca, gledajući ga fazu po fazu, scenu po scenu, sa zaista divnim detaljima", kazao je on.

Restauracija vredna dva miliona evra finansirana je iz postpandemijskog fonda za oporavak i uključuje novi sistem za osvetljavanje stuba noću. Radovi su počeli u aprilu, a očekuje se da će restauracija biti završena u junu.

(Beta, 19.12.2025)