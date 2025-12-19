Ovo svakodnevna navika Finaca produžava život: Naučno potvrđeno da usporava starenje

Sauna je integralni deo finske kulture i svakodnevice.

Naučna istraživanja ukazuju na smanjenje opšte smrtnosti do 40% uz redovno korišćenje saune. Bez sumnje, sauna je jedan od najprepoznatljivijih simbola Finske. Ono što se u drugim državama sveta može smatrati luksuzom, u skandinavskoj zemlji je svakodnevna praksa. Gotovo sve kuće, bilo porodične ili stanovi u soliterima, imaju saunu. Finci je koriste negde između rituala i pravog društvenog događaja. Ova praksa koja je deo njihove kulture donosi i značajne