(Video) Snimak napada na Vujadina Savića: Evo kako je izgledao incident u tržnom centru

Incident se dogodio trećeg decembra dok je šetao sa prijateljem.

Dve osobe su ga napale, a Vujadin je uzvratio Na društvenim mrežama isplivao je snimak napada na Vujadina Savića u tržnom centru u Beogradu. Incident se dogodio trećeg decembra, a sada je objavljen snimak na mrežama. Kako se vidi na snimku Vujadina su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je šetao sa prijateljem. Vujadin je uzvratio muškarcima, a sukob se uzbrzo završio. Vujadin je nedavno bio na proslavi svog druga i kolege Marka Gobeljića, a tada
