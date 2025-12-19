Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Crvena Zvezda, fudbalski klub, večeras je u hotelu „Hajat“ upriličio promociju monografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba.

Ovom događaju prisustvovale su mnoge zvanice, kao i funkcioneri kluba. Među gostima su bili i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, kao i proslavljeni fudbaler Vladimir Petrović Pižon. Nakon završetka promocije supruga Dragana Džajića, Branka, na trenutak izgubila svest. U jednom trenutku joj je pozlilo, izgubila je snagu i počela da pada, ali su prisutni brzo reagovali i pridržali je, sprečivši da