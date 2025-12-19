Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Crvena Zvezda, fudbalski klub, večeras je u hotelu „Hajat“ upriličio promociju monografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba.

Ovom događaju prisustvovale su mnoge zvanice, kao i funkcioneri kluba. Među gostima su bili i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, kao i proslavljeni fudbaler Vladimir Petrović Pižon. Nakon završetka promocije supruga Dragana Džajića, Branka, na trenutak izgubila svest. U jednom trenutku joj je pozlilo, izgubila je snagu i počela da pada, ali su prisutni brzo reagovali i pridržali je, sprečivši da
