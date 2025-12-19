Kongresmen SAD: Usvajanje zakona o Zapadnom Balkanu dokaz da je region i dalje važan za SAD

Predlagač ove nedelje donetog američkog zakona o Zapadnom Balkanu, demokratski kongresmen iz Masačusetsa Vilijam Kiting rekao je da je usvajanje tog zakona na njegov predlog u oba doma američkog Kongresa dokaz da je „Balkan i dalje na američkom radaru“.

Oba doma Kongresa SAD usvojila su obiman Zakon o autorizaciji nacionalne odbrane (NDAA), čiji se delovi odnose na Zapadni Balkan i Srbiju, a u njemu se između ostalog, navodi i da je stanje demokratije u Srbiji zabrinjavajuće i da su uslovi za održavanje izbora nepravedni. U delu Zakona nazvanog Akt o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana kao zabrinjavajuće su ocenjene i „optužbe zvaničnika Srbije da mirni demonstranti, opozicione stranke i civilno društvo