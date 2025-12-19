Luka Jović golom u nadoknadi doneo AEK-u plasman u osminu finala Lige konferencija

Danas pre 22 minuta  |  A. Pavlović
Fudbaleri AEK-a iz Atine su na svom terenu pobedili Univerzitateu iz Krajove rezultatom 3:2 (0:1), a odlučujući gol postigao je srpski fudbaler Luka Jović u 14. minutu nadoknade sa penala.

Grčki tim je ovim trijumfom stigao do trećeg mesta u Ligi konferencija sa 13 bodova, dok je rumunska ekipa ispala iz daljeg takmičenja, završivši na 25. mestu sa sedam bodova. Gosti su zahvaljujući golovima Bajrama i Kikaldaua nakon sat vremena igre vodili sa 2:0, ali se domaći nikako nisu predavali. Prvo je Domagoj Vida smanjio prednost gostiju u 65. minutu, da bi Kuteša u osmom minutu nadoknade poravnao rezultat – 2:2. Ipak, junak večeri bio je reprezentativac
Politika pre 27 minuta
