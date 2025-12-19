Pobuna u Gimnaziji Sremac: Roditelji, đaci i sindikat traže smenu direktorke

Danas pre 9 sati  |  Beta
Pobuna u Gimnaziji Sremac: Roditelji, đaci i sindikat traže smenu direktorke

– Savet roditelja, Sindikat prosvetnih radnika i učenici gimnazije „Stevan Sremac“ zatražili su danas hitnu smenu v.d. direktorke te škole Radmile Stojiljković i privremenog Školskog odbora, zbog, kako su kazali, brojnih propusta i i protivzakonitog rada.

Predsednik Sindikata prosvetnih radnika gimnazije „Stevan Sremac“ Ivan Mitić rekao je da su nezakonitosti u radu škole brojne. Naveo je na konferenciji za novinare da svedoče o nesposobnosti, nekompetentnosti, neznanju i nezainteresovanosti v.d direktora škole. Upozorio je da je „neodređivanje mentora pripravnicima neverovatan propust“, a da je veliki propust što su na mesto pomoćnika direktora postavljene dve osobe koje nemaju licencu. „Da zaposleni nisu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Roditelji, sindikat i učenici traže smenu direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Roditelji, sindikat i učenici traže smenu direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Medijska kutija pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SindikatSindikat prosvetnih radnika

Društvo, najnovije vesti »

Proces Peliko je dobio svoj kraj. A kad će Mika Aleksić?

Proces Peliko je dobio svoj kraj. A kad će Mika Aleksić?

Velike priče pre 0 minuta
Vremeplov: Nemačka priznala Sloveniju i Hrvatsku

Vremeplov: Nemačka priznala Sloveniju i Hrvatsku

RTV pre 51 minuta
Roditelji, sindikat i učenici traže smenu direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Roditelji, sindikat i učenici traže smenu direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Medijska kutija pre 30 minuta
Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija

Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija

Danas pre 4 sati
Rampa za Krička

Rampa za Krička

Radar pre 5 sati