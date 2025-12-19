Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Predstavnici Stalne radne grupe za bezbednost novinara i Misije OEBS u Srbiji posetili su redakciju nedeljnika Radar nakon pretnje upućene novinaru Vuku Cvijiću, a u razgovorima je ukazano na niz neprocesuiranih pretnji i važnost prijavljivanja svakog slučaja i zaštite bezbednosti novinara, prenosi portal Javni servis.

Glavna i odgovorna urednica Radara Vesna Mališić navela je da redakcija duže vreme dobija pretnje i uznemirujuće poruke i da nijedan slučaj nije ni procesuiran, ni sankcionisan. Cvijić je govorio o pretnji koju je juče dobio, koja je bila eksplicitna i vezana za tekst koji je objavio u današnjem broju, koju je prijavio kroz svedočenje u policiji i tužilaštvu. Govorio je i o fizičkim napadima koje je doživeo u proteklih godinu i po dana, koji su ostali nekažnjeni, a