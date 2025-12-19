Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Danas pre 17 minuta  |  FoNet
Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Predstavnici Stalne radne grupe za bezbednost novinara i Misije OEBS u Srbiji posetili su redakciju nedeljnika Radar nakon pretnje upućene novinaru Vuku Cvijiću, a u razgovorima je ukazano na niz neprocesuiranih pretnji i važnost prijavljivanja svakog slučaja i zaštite bezbednosti novinara, prenosi portal Javni servis.

Glavna i odgovorna urednica Radara Vesna Mališić navela je da redakcija duže vreme dobija pretnje i uznemirujuće poruke i da nijedan slučaj nije ni procesuiran, ni sankcionisan. Cvijić je govorio o pretnji koju je juče dobio, koja je bila eksplicitna i vezana za tekst koji je objavio u današnjem broju, koju je prijavio kroz svedočenje u policiji i tužilaštvu. Govorio je i o fizičkim napadima koje je doživeo u proteklih godinu i po dana, koji su ostali nekažnjeni, a
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sezona lova na novinare Junajted medije

Sezona lova na novinare Junajted medije

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OEBSTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Rampa za Krička

Rampa za Krička

Radar pre 27 minuta
Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Danas pre 17 minuta
Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba (VIDEO)

Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba (VIDEO)

Danas pre 32 minuta
Procurili dokumenti: Otkriveno ko je igrač iz senke koji je pokušao da iskoristi haos i kupi deo Warnera za paprenu cifru

Procurili dokumenti: Otkriveno ko je igrač iz senke koji je pokušao da iskoristi haos i kupi deo Warnera za paprenu cifru

Blic pre 1 sat
U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

Danas pre 1 sat