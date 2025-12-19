U Jerusalimu masovna tuča policije i ekstremnih Jevreja zbog parkinga i regrutacije

Danas pre 11 sati  |  Beta
U Jerusalimu masovna tuča policije i ekstremnih Jevreja zbog parkinga i regrutacije

Pokušaj izraelskih vlasti da napišu rutinsku kaznu za parkiranje u ultraortodoksnom jevrejskom naselju u Jerusalimu pretvorio se danas u nasilje, pošto su se članovi zajednice brzo okupili da protestuju, a nakon toga su povredili 13 policajaca, saopštile su vlasti.

Policija je saopštila da su sukobi prvi put izbili nakon što je inspektor pokušao da izda kaznu za parkiranje, što je dočekano nasiljem i pretnjama. Prvo je uhapšena jedna osoba, nakon čega su stigle stotine ultraortodoksnih demonstranata, pokušavajući da oslobode osumnjičenog, a tom prilikom su na policijske automobile bacali kamenje i jaja. Policija je odgovorila šok bombama i vodenim topovima i demonstrante tukla palicama. Stanovnici su optužili policiju da je
