Jokić pomera granice: Srpski as ispisao novu stranicu NBA istorije

Euronews pre 59 minuta  |  Autor: Euronews
Jokić pomera granice: Srpski as ispisao novu stranicu NBA istorije

Nikola Jokić je još jednom pomerio granice i upisao se zlatnim slovima u istoriju NBA lige.

Srpski centar zabeležio je 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova i postao centar sa najviše asistencija u istoriji lige, predvodeći Denver do pobede nad Orlando Medžikom – 126:115. Kao šahovski velemajstor koji vidi potez unapred, Jokić je oborio rekord Karima Abdula-Džabara (5.660 asistencija), koji je nadmašio na šest minuta pre kraja prvog poluvremena, kada je pronašao Džejlena Piketa za trojku. Bio je to njegov 13. tripl-dabl u sezoni, još jedan dokaz da igra
