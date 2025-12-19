Mirko Ocokoljić progovorio o džabariju parkeru: „Nadam da će imati dobar pristup!“

Nije floskula – reč je o izuzetno važnom meču za ‘crno-bele’! U okviru drugog meča u ovom duplom kolu, Partizan gostuje Žalgirisu u Kaunasu.

Uoči tog susreta, trener ‘crno-belih’ Mirko Ocokoljić je rekao: „Možda će zvučati čudno, ali ja sam optimističan. Analizirali smo utakmicu protiv Virtusa i igrači su shvatili da je način na koji smo igrali nedopustiv. Nadam se da ćemo izaći sa mnogo boljom energijom i verujem u odgovor ekipe“ – rekao je Ocokoljić, nakon čega se osvrnuo na razgovor sa igračima: „Zadovoljan sam sastankom koji je trajao duže nego što sam planirao, kao i treningom. Žao mi je što nismo
