Pitali smo Chat gpt koji rezultat očekuje na utakmici Crvena zvezda - Virtus u Evroligi: Ovo je odgovor!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Virtus iz Bolonje večeras od 20 časova i 45 minuta, u okviru 17. kola Evrolige.

Ekipa Saše Obradovića je vezala tri poraza u elitnom takmičenju. Prvo je po prvi put od dolaska iskusnog stručnjaka poražena u Beogradskoj Areni, a bolja od Zvezde bila je Barselona. Potom su crveno-beli prosuli prednost od 16 poena u večitom derbiju, pa je Partizan odličnom partijom u finišu meča upisao pobedu. Na kraju, nije uspela Zvezda da dođe do trijumfa u Jerusalimu protiv lidera Evrolige - Hapoela. Sa druge strane, Virtus iz Bolonje je pre dva dana bio