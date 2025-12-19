Marihuana ima medicinsku vrednost u SAD: Tramp potpisao uredbu, proglašena za manje opasnu drogu

Kurir pre 1 sat  |  Politiko
Američki predsednik Donald Tramp potpisao je danas izvršnu uredbu kojom se marihuana na federalnom nivou proglašava za manje opasnu drogu koja bi mogla da ima medicinsku vrednost.

Marihuana je već dugo legalna u mnogim saveznim državama, ali se na federalnom nivou nalazi u prvoj kategoriji najopasnijih droga, poput heroina, a sada će biti prebačena u treću kategoriju, gde su, na primer, anabolički steroidi i ketamin, prenosi Politiko. I posle ove uredbe, koju treba da formalizuje državna tužitelja Pam Bondi, marihuana će ostati kontrolisana supstanca koju većina ljudi ne sme da poseduje prema saveznom zakonu, ali bi ovaj potez mogao da
Danas pre 2 sata
