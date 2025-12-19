Nikola Jokić u samom vrhu: Srbin suvereno drži prvo mesto u MVP trci

Nikola Jokić suvereno drži prvo mesto sa prosekom od 29,6 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija.

Srpski centar predvodi Denver u više kategorija – poenima, skokovima, asistencijama, ukradenim loptama, dok istovremeno pokazuje neverovatnu efikasnost. Šutira 61 odsto što je impresivno za nekoga ko na sebe preuzima toliko odgovornosti i centralna je tačka Nagetsa. Uz to, ima 13 tripl-dabl učinaka na 25 utakmica dosad u sezoni, dok Denver zauzima drugo mesto na Zapadu sa pet pobeda manje u odnosu na lidera i šampiona – Oklahomu. Upravo je Šaj Gildžus-Aleksander,