Nikola Jokić u samom vrhu: Srbin suvereno drži prvo mesto u MVP trci

Kurir pre 1 sat
Nikola Jokić u samom vrhu: Srbin suvereno drži prvo mesto u MVP trci

Nikola Jokić suvereno drži prvo mesto sa prosekom od 29,6 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija.

Srpski centar predvodi Denver u više kategorija – poenima, skokovima, asistencijama, ukradenim loptama, dok istovremeno pokazuje neverovatnu efikasnost. Šutira 61 odsto što je impresivno za nekoga ko na sebe preuzima toliko odgovornosti i centralna je tačka Nagetsa. Uz to, ima 13 tripl-dabl učinaka na 25 utakmica dosad u sezoni, dok Denver zauzima drugo mesto na Zapadu sa pet pobeda manje u odnosu na lidera i šampiona – Oklahomu. Upravo je Šaj Gildžus-Aleksander,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Objavljena nova MVP lista u NBA: Jokić ne mrda sa vrha, ali ima velikih promena u top 10

Objavljena nova MVP lista u NBA: Jokić ne mrda sa vrha, ali ima velikih promena u top 10

Nova pre 1 sat
Nikola Jokić bolji od Karima Abdula Džabara

Nikola Jokić bolji od Karima Abdula Džabara

Vreme pre 2 sata
Dajte mu odmah MVP titulu: Surova dominacija Nikole Jokića, opet je na samom vrhu

Dajte mu odmah MVP titulu: Surova dominacija Nikole Jokića, opet je na samom vrhu

Mondo pre 2 sata
Jokić ne mrda sa vrha - veliki skok u Top 10 posle NBA kupa

Jokić ne mrda sa vrha - veliki skok u Top 10 posle NBA kupa

B92 pre 3 sata
Avdija izmišljenim faulom doneo pobedu Portlandu: O ovoj odluci sudija priča ceo NBA

Avdija izmišljenim faulom doneo pobedu Portlandu: O ovoj odluci sudija priča ceo NBA

Mondo pre 4 sati
Marej zahvalan zbog Jokića: "Prestići Karima je neverovatno" VIDEO

Marej zahvalan zbog Jokića: "Prestići Karima je neverovatno" VIDEO

B92 pre 5 sati
NBA se klanja Jokiću zbog ovoga: Tri igrača oko njega, a on izveo dva neverovatna poteza

NBA se klanja Jokiću zbog ovoga: Tri igrača oko njega, a on izveo dva neverovatna poteza

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SAJNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Nikola Jokić i dalje na vrhu MVP liste u NBA ligi

Nikola Jokić i dalje na vrhu MVP liste u NBA ligi

Danas pre 11 minuta
Partizan protiv Žalgirisa za povratak na pobednički kolosek

Partizan protiv Žalgirisa za povratak na pobednički kolosek

RTS pre 36 minuta
Pešić potpuno poludeo zbog deljenja informacija: Kome je u interesu da objavi njihov budžet?!

Pešić potpuno poludeo zbog deljenja informacija: Kome je u interesu da objavi njihov budžet?!

Hot sport pre 11 minuta
Borba za Ligu šampiona nedavno, a sada ga čeka borba za opstanak: Bivši fudbaler Crvene zvezde pred novim izazovom!

Borba za Ligu šampiona nedavno, a sada ga čeka borba za opstanak: Bivši fudbaler Crvene zvezde pred novim izazovom!

Hot sport pre 36 minuta
Bogdanović solidan u porazu od šampiona (VIDEO)

Bogdanović solidan u porazu od šampiona (VIDEO)

Vesti online pre 51 minuta