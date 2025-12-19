Jokić ne mrda sa vrha - veliki skok u Top 10 posle NBA kupa

B92 pre 1 sat
Jokić ne mrda sa vrha - veliki skok u Top 10 posle NBA kupa

Srpski košarkaš Nikola Jokić se i ove sedmice nalazi na vrhu MVP trke u NBA ligi.

Jokić suvereno drži prvo mesto sa prosekom od 29,6 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija. Srpski centar predvodi Denver u više kategorija – poenima, skokovima, asistencijama, ukradenim loptama, dok istovremeno pokazuje neverovatnu efikasnost. Šutira 61 odsto što je impresivno za nekoga ko na sebe preuzima toliko odgovornosti i centralna je tačka Nagetsa. Uz to, ima 13 tripl-dabl učinaka na 25 utakmica dosad u sezoni, dok Denver zauzima drugo mesto na Zapadu sa pet
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Objavljena nova MVP lista u NBA: Jokić ne mrda sa vrha, ali ima velikih promena u top 10

Objavljena nova MVP lista u NBA: Jokić ne mrda sa vrha, ali ima velikih promena u top 10

Nova pre 18 minuta
Nikola Jokić bolji od Karima Abdula Džabara

Nikola Jokić bolji od Karima Abdula Džabara

Vreme pre 33 minuta
Dajte mu odmah MVP titulu: Surova dominacija Nikole Jokića, opet je na samom vrhu

Dajte mu odmah MVP titulu: Surova dominacija Nikole Jokića, opet je na samom vrhu

Mondo pre 58 minuta
Avdija izmišljenim faulom doneo pobedu Portlandu: O ovoj odluci sudija priča ceo NBA

Avdija izmišljenim faulom doneo pobedu Portlandu: O ovoj odluci sudija priča ceo NBA

Mondo pre 3 sata
Marej zahvalan zbog Jokića: "Prestići Karima je neverovatno" VIDEO

Marej zahvalan zbog Jokića: "Prestići Karima je neverovatno" VIDEO

B92 pre 3 sata
NBA se klanja Jokiću zbog ovoga: Tri igrača oko njega, a on izveo dva neverovatna poteza

NBA se klanja Jokiću zbog ovoga: Tri igrača oko njega, a on izveo dva neverovatna poteza

Mondo pre 3 sata
“Prestani…“: Jokić dobio poruku od svog kluba posle poteza na utakmici u kojoj je ispisao istoriju!

“Prestani…“: Jokić dobio poruku od svog kluba posle poteza na utakmici u kojoj je ispisao istoriju!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Toni Nadal: Ne mislim da će mi Alkaraz ponuditi posao trenera

Toni Nadal: Ne mislim da će mi Alkaraz ponuditi posao trenera

Danas pre 4 minuta
Đoković sada zavisi od drugih, Nada se da će oni izbaciti Sinera i alkaraza: Britanski nekadašnji teniser smatra da Novak više…

Đoković sada zavisi od drugih, Nada se da će oni izbaciti Sinera i alkaraza: Britanski nekadašnji teniser smatra da Novak više ne može da ih savlada!

Hot sport pre 8 minuta
Isis hvali teroristički napad u Sidneju: Ubijeno 15 ljudi tokom proslave Hanuke: Ekstremisti masovnu pucanjavu opisali kao…

Isis hvali teroristički napad u Sidneju: Ubijeno 15 ljudi tokom proslave Hanuke: Ekstremisti masovnu pucanjavu opisali kao "izvor ponosa"?!

Blic pre 4 minuta
Objavljena nova MVP lista u NBA: Jokić ne mrda sa vrha, ali ima velikih promena u top 10

Objavljena nova MVP lista u NBA: Jokić ne mrda sa vrha, ali ima velikih promena u top 10

Nova pre 18 minuta
"Ovo će biti njegov prvi cilj" Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Do prve utakmice imaće samo 3 nedelje - Mišljenja i…

"Ovo će biti njegov prvi cilj" Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Do prve utakmice imaće samo 3 nedelje - Mišljenja i očekivanja su podeljena

Kurir pre 18 minuta