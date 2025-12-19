Prve reči Obradovića posle tesne pobede: Pokazali smo karakter, još jednom

Kurir pre 5 minuta
Prve reči Obradovića posle tesne pobede: Pokazali smo karakter, još jednom

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Virtus sa 90:89 u 17. kolu Evrolige.

Trener crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske: "Pokazali smo karakter, još jednom. Bilo je teško, imali smo problema sa hemijom i to rešili jer svi znamo koliko je Virtus čvrsta ekipa i ovo nije bio dobar momenat za meč sa njima. Prekinuli smo niz poraza i vratili dobro raspoloženje. Pokazali smo mnogo puta da možemo da se vratimo iz poraza, bilo je mnogo taktičkih rešenja, ali igrači su pokazali karakter i igrali dobru odbranu uz utakmicu na visokom
