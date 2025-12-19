Rajaković vodio Reptorse do nove pobede! Toronto slavio protiv Milvokija u gostima (video)

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.

Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste. Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje. Srpski trener Darko Rajaković, nastavio je sa pobedama, te je vodio Toronto Reptorse do trijumfa protiv Milvoki Baksa u gostima (111:105). Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča: