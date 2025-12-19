Žalgiris - Partizan: Crno-beli se žestoko brukaju u Kaunasu

Od najnovijeg Hronološki Nestvarno zvuči podatak da Žalgiris ima 83.3 odsto šuta za dva poena - 20/24.

Praktično, Partizan ništa nije odbranio u svom reketu. Domaćin je za tri šutirao 3/10, ali je promašio nekoliko otvorenih šuteva. Partizan je izgubio devet lopti i ma samo šest asistencija, uz samo osam skokova. Vašington i Bonga imaju po sedam poena u Partizanu. Kod domaćina Rajt je postigao 12 poena, bez promašaja iz igre, dok je Brazdeikis pogodio 10 poena. Fernando je polovičan sa penala - 50:30. Fransisko pogađa za tri - 53:30. Milton smanjuje na 48:29.
