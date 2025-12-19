"Zvezda je potpuno drugačija ekipa od Partizana": Za Duška Ivanovića je najbolja u Evroligi u jednom

Crvena zvezda u petak od 20.45 časova dočekuje Virtus u Beogradskoj areni i na klupi Italijana poznato ime, Duška Ivanovića (68).

Crnogorski stručnjak koji je vodio Zvezdu 2022. i 2023. već danima je sa ekipom u glavnom gradu Srbije, gde je njegov tim u sredu rutinski pobedio uzdrmani Partizan. "Sutra ćemo se suočiti sa potpuno drugačijom ekipom u odnosu na onu protiv koje smo igrali u sredu. Posle promene na klupi igraju zaista dobro: već su imali dobar tim, a sada igraju sa mnogo energije i sa jasnim idejama u napadu. Crvena zvezda je ekipa koja uspeva da kreira igru iz mnogo situacija