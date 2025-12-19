Učenici Pete vraćaju se u zgradu škole posle sedam nedelja blokade

Učenici, nastavnici i nenastavno osoblje Pete beogradske gimnazije vraćaju se u matičnu zgradu od ponedeljka, 22. decembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Nakon sedam nedelja blokade i više od dve nedelje utvrđivanja činjenica, Peta beogradska gimnazija vratiće se normalnom organizovanju nastave. "Nastavni proces je spasen nastavnim aktivnostima u dve osnovne škole i đaci će imati zakonito završeno prvo polugodište", rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Ministar je istakao da je cilj Ministarstva isključivo institucionalna normalizacija u Petoj beogradskoj gimnaziji. "Izbor novog direktora biće organizovan