Zelenski: Ukrajina od EU dobila garanciju za zajam od 90 milijardi evra za naredne godine

Newsmax Balkans pre 2 sata
Zelenski: Ukrajina od EU dobila garanciju za zajam od 90 milijardi evra za naredne godine

Čelnici država članica EU dogovorili su se rano u petak da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi evra za sledeće dve godine, za koje će garantovati evropski budžet, bez korišćenja ruske zamrznute imovine.

"Važno je da ruska imovina ostala zamrznuta i da je Ukrajina dobila garanciju finansijske sigurnosti za naredne godine. Zahvaljujem svim liderima Evropske unije na odluci Evropskog saveta da pruži finansijsku podršku Ukrajini, od 90 milijardi evra u periodu 2026-2027. To je značajna podrška koja zaista jača našu otpornost", naveo je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je zahvalio na rezultatu i jedinstvu koje štiti budućnost evropskog kontinenta, prenosi
Otvori na newsmaxbalkans.com

