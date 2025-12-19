Fudbaleri AEK-a iz Atine izborili plasman u osminu finala,Jović strelac

Politika pre 1 sat
Žreb će se održati 16. januara, a mečevi baraža igraće se 19. i 26. februara naredne godine

ATINA – Fudbaleri AEK-a iz Atine plasirali su se u osminu finala Lige konferencije, pošto su večeras na svom terenu pobedili Univerzitateu iz Krajove rezultatom 3:2 u meču poslednjeg, šestog kola ligaške faze takmičenja. Krajova je vodila 2:0 golovima Štefana Bajrama u 30. i Aleksandrua Čikaldaua u 59. minutu. Ekipa koju predvodi srpski trener Marko Nikolić je do preokreta i pobede došla golovima Domagoja Vide u 65. i Dereka Kutese u 90+8. i Luke Jovića iz penala u
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
