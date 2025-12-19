Napulj: Morikoneova opera

U napuljskom teatru San Karlo, posle trideset godina, premijerno je prikazana jedina opera oskarovca

Partenopa – sirena, kćer rečnog boga Aheloja, koja se utopila u moru. Talasi su njeno telo izbacili na mestu gde je kasnije podignut Napulj, tako da se grad u pesničkom jeziku ponekad naziva njenim imenom – napisao je Vladeta Janković u svom Imeniku klasične starine. Upravo u napuljskom teatru San Karlo, posle trideset godina, premijerno je prikazana jedina opera oskarovca Enija Morikonea (1928–2020), autora muzike za špageti vesterne Dobar, loš, zao, Za šaku