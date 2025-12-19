Orban: Ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva", Mađarska nije ušla u taj voz

BRISEL - Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u Briselu da bi korišćenje zamrznute ruske imovine za potrebe Ukrajine moglo da se protumači kao "objava rata" i da bi Evropsku uniju to direktno uvuklo u sukob i ocenio je da je sprečavanje takve odluke "veliki uspeh".

Govoreći rano jutros nakon jednodnevnog samita EU, Orban je rekao da je ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva" i da se Mađarska tome protivila od samog početka, preneo je "Hirado". "Rekli smo da se Mađarska protivi tome i da ne preuzima nikakvu odgovornost za to. Da je ovaj predlog prošao, definitivno bismo bili direktno umešani u rat u roku od nekoliko dana, ili najkasnije u roku od tri meseca. Uspeli smo da se zaštitimo od toga. Ovo je veliki uspeh",