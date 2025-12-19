UŽIVO: Crvena zvezda čeka Virtus i bivšeg trenera

Sport klub pre 12 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
UŽIVO: Crvena zvezda čeka Virtus i bivšeg trenera

U okviru 17. kola Evrolige Crvena zvezda će u Beogradskoj areni ugostiti ekipu Virtusa (20 časova).

Sa različitim raspoloženjem Crvena zvezda i Virtus će dočekati međusobni duel u Beogradu. Crveno-beli su na teško gostovanju Hapoelu u Jerusalimu poraženi u neizvesnom finišu, dok je Virtus već ostvario jedan trijumf u Beogradu, protiv Partizana. #related-news_0 Crveno-beli su definitivno u padu forme, vezali su tri poraza u Evroligi, posebno je bolan bio onaj od večitog rivala, kad su na prilično čudan način prokockali 16 poena prednosti u poslednjoj četvrtini. Sa
