Šteta: Denver poražen uprkos fenomenalnoj partiji Nikole Jokića!

Denver je bio na ivici novog trijumfa, ali je u dramatičnoj završnici ostao kratkih rukava.

U jednoj od najuzbudljivijih utakmica večeri, Denver Nagetsi su poraženi na gostovanju Dalas Maveriksima rezultatom 131:130. Dalas je pred domaćom publikom u Amerikan Erlajns Sentru izdržao sve nalete gostiju i uspeo da prekine impresivnu seriju Nagetsa na strani. Ključni čovek pobede bio je Kuper Fleg, koji je odigrao partiju karijere – 33 poena, 9 skokova i 9 asistencija, uz konstantan pritisak na odbranu Denvera. Ogroman doprinos dao je i Entoni Dejvis, koji je